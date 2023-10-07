Відповідні відео інцидентів з працівниками військкомату опублікувало місцеве тернопільське видання "20 хвилин". Варто зазначити, що при врученні повістки службовці не мають права застосовувати силу.
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ТЦК у Тернополі призначив перевірку
У мережі днями з'явилися два відео, на якому працівники ТЦК у Тернополі силою намагаються "запакувати" чоловіків. На одному з них видно, що чоловік вдаряє одного з військовослужбовців в обличчя. Після цього вони відповідають тому та буквально запихають до мікроавтобуса.
У Тернополі чоловіка запхали в автобус: дивіться відео
На іншому ролику троє працівників військкомату намагаються силою відтягнути чоловіка. Той намагається протистояти їм та зі всіх сил вчепився у стовп.
Інший випадок з службовцями ТЦК: обережно, відео містить нецензурну лексику 18+
Керівництво Тернопільського ОТЦК СП у відповідь на публікації призначило службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів. Вони запевнили, що з'ясують причини конфлікту і чи були вони пов'язані з образами або приниженням гідності
Також в ТЦК додали, що сповіщення громадян про необхідність відвідин військкомату проводять військові, які вже не можуть брати участь у війні
Повідомляємо, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій,
– йдеться у повідомлення ТЦК.
Скандал навколо ТЦК у Самборі
- На Львівщині військовослужбовці Самбірського ТЦК утримували двох цивільних чоловіків у військкоматі, били та знущалися з них. Таким чином вони намагалися змусити їх "добровільно" долучитися до лав ЗСУ.
- Виявилося, що це був жителі Харкова та Кривого Рогу, які намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею. Їх затримали прикордонники, а після відправили до військкомату для постановки на військовий облік.
- Після цього НАЗК вирішили перевірити на доброчесність керівника цього військкомату. Виявилося, що чоловік придбав низку об'єктів нерухомості нібито за заробітну плату та "подарунок мами". Різниця у доходах і витратах становить понад 4 мільйони гривень.