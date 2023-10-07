Соответствующие видео инцидентов с работниками военкомата опубликовало местное тернопольское издание "20 минут". Следует отметить, что при вручении повестки служащие не имеют права применять силу.

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ТЦК в Тернополе назначил проверку

В сети на днях появилось два видео, на которых работники ТЦК в Тернополе силой пытаются "упаковать" мужчин. На одном из них видно, что мужчина ударяет одного из военнослужащих в лицо. После этого они отвечают тому и буквально запихивают в микроавтобус.

В Тернополе мужчину запихнули в автобус: смотрите видео

На другом ролике трое работников военкомата пытаются силой оттащить мужчину. Тот пытается противостоять им и изо всех сил вцепился в столб.

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Руководство Тернопольского ОТЦК СП в ответ на публикации назначило служебную проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие меры. Они заверили, что выяснят причины конфликта и были ли они связаны с оскорблениями или унижением достоинства.

Также в ТЦК добавили, что уведомления граждан о необходимости посещения военкомата проводят военные, которые уже не могут участвовать в войне.

Сообщаем, что оповещение граждан осуществляется военнослужащими, имеющими опыт боевых действий и перемещенными в ТЦК СП для прохождения службы, признанными ограниченно пригодными после полученных ранений и контузий,

– говорится в сообщении ТЦК.

Также там подчеркнули, что военнообязанные должны самостоятельно прибывать в ТЦК СП для обновления своих учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

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