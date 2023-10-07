Соответствующие видео инцидентов с работниками военкомата опубликовало местное тернопольское издание "20 минут". Следует отметить, что при вручении повестки служащие не имеют права применять силу.
Смотрите также Отказ от повестки: какое наказание грозит и можно ли "откупиться" штрафом
ТЦК в Тернополе назначил проверку
В сети на днях появилось два видео, на которых работники ТЦК в Тернополе силой пытаются "упаковать" мужчин. На одном из них видно, что мужчина ударяет одного из военнослужащих в лицо. После этого они отвечают тому и буквально запихивают в микроавтобус.
В Тернополе мужчину запихнули в автобус: смотрите видео
На другом ролике трое работников военкомата пытаются силой оттащить мужчину. Тот пытается противостоять им и изо всех сил вцепился в столб.
Другой случай со служащими ТЦК: осторожно, видео содержит нецензурную лексику 18+
Руководство Тернопольского ОТЦК СП в ответ на публикации назначило служебную проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие меры. Они заверили, что выяснят причины конфликта и были ли они связаны с оскорблениями или унижением достоинства.
Также в ТЦК добавили, что уведомления граждан о необходимости посещения военкомата проводят военные, которые уже не могут участвовать в войне.
Сообщаем, что оповещение граждан осуществляется военнослужащими, имеющими опыт боевых действий и перемещенными в ТЦК СП для прохождения службы, признанными ограниченно пригодными после полученных ранений и контузий,
– говорится в сообщении ТЦК.
Скандал вокруг ТЦК в Самборе
- Во Львовской области военнослужащие Самборского ТЦК удерживали двух гражданских мужчин в военкомате, избивали и издевались над ними. Таким образом, они пытались заставить их "добровольно" присоединиться к рядам ВСУ.
- Оказалось, что это были жители Харькова и Кривого Рога, которые пытались незаконно пересечь границу с Польшей. Их задержали пограничники, а затем отправили в военкомат для постановки на военный учет.
- После этого НАПК решило проверить на доброчестность руководителя этого военкомата. Оказалось, что мужчина приобрел ряд объектов недвижимости якобы за заработную плату и "подарок мамы". Разница в доходах и расходах составляет более 4 миллионов гривен.