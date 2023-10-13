В Одессе в полицию обратилась 30-летняя женщина, заявившая, что ее насильно вывели из здания военкомата, нанеся телесные повреждения. В ТЦК обвинения гражданки опровергают.

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Что же случилось

Правоохранители выяснили, что заявительница вместе с 22-летней сестрой пришла в военкомат, чтобы узнать о местонахождении их отца. По словам женщины, его принудительно забрали в ТЦК и якобы здесь содержат.

На видео, которое снимала сестра заявительницы, слышно, что женщина спрашивает представителей ТЦК, почему ее отца принудительно "сняли с автобуса" и забрали в военкомат. Она уверяет, что тот болен. Военный пытается ей объяснить, что в Украине нет "добровольной" мобилизации.

Женщина угрожает военным, потому что ее отца забрали в военкомат: видео

Как утверждает работник ТЦК, женщина агрессивно высказывалась в адрес сотрудников, а затем схватила стулья и бросила в одного из них, что можно увидеть и на видео. Также можно услышать, что гражданка угрожает "развалить" военкомат.

Заявительница требует вызвать полицию: видео

В ТЦК отмечают, что попросили обеих женщин покинуть помещение. Одна из них – младшая сестра – вышла сразу, а старшая отказалась. Тогда ее вывели за пределы ТЦК, не используя физическую силу.

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