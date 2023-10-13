В Одессе в полицию обратилась 30-летняя женщина, заявившая, что ее насильно вывели из здания военкомата, нанеся телесные повреждения. В ТЦК обвинения гражданки опровергают.
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Что же случилось
Правоохранители выяснили, что заявительница вместе с 22-летней сестрой пришла в военкомат, чтобы узнать о местонахождении их отца. По словам женщины, его принудительно забрали в ТЦК и якобы здесь содержат.
На видео, которое снимала сестра заявительницы, слышно, что женщина спрашивает представителей ТЦК, почему ее отца принудительно "сняли с автобуса" и забрали в военкомат. Она уверяет, что тот болен. Военный пытается ей объяснить, что в Украине нет "добровольной" мобилизации.
Женщина угрожает военным, потому что ее отца забрали в военкомат: видео
Как утверждает работник ТЦК, женщина агрессивно высказывалась в адрес сотрудников, а затем схватила стулья и бросила в одного из них, что можно увидеть и на видео. Также можно услышать, что гражданка угрожает "развалить" военкомат.
Заявительница требует вызвать полицию: видео
В ТЦК отмечают, что попросили обеих женщин покинуть помещение. Одна из них – младшая сестра – вышла сразу, а старшая отказалась. Тогда ее вывели за пределы ТЦК, не используя физическую силу.
Избиение призывников в ТЦК Тернополя: что известно
- 6 октября представители Тернопольского ТЦК "упаковали" гражданского в автомобиль. Три человека остановили местного жителя, чтобы проверить документы. Когда они узнали, что мужчина родом из российского Мурманска, то предложили ему проехать в военкомат. А когда тот отказался, его избили и насильно отвезли в ТЦК. Таким образом, задержали по меньшей мере еще одного военнообязанного.
- В сети 8 октября появились видео, на которых представители военкомата избивают мобилизованных.
- Позже стало известно, что командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны роты охраны Тернопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении. Их обвиняют в пытках, а солдата – еще и в незаконном лишении свободы человека.