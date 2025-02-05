Забув на березі: круїзний лайнер вирушив у рейс без пасажирів

У німецькому місті Нюрнберг стався прикрий інцидент. Круїзний лайнер відчалив без пасажирів, які вирушили на екскурсію, організовану безпосередньо круїзною компанією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bussines Insider.

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Відомо, що інцидент стався в листопаді 2023 року. Саме тоді лайнер зупинився у німецькому місті Нюрнберг. Туристи зійшли на берег заради екскурсії, але потрапити назад на круїз частині людей не судилося. Група з 20 осіб прибула на причал із запізненням на 30 хвилин.

На їхній шок, коли вони під'їхали, корабель уже почав рух. Багато пасажирів запанікували, не знаючи, що робити. На щастя, один із туристів здогадався зателефонувати на стійку реєстрації корабля, використовуючи номер, зазначений у їхньому маршруті. Судно перебувало неподалік і повернулося за рештою пасажирів.



Круїзний лайнер вирушив у рейс без пасажирів / Фото Unsplash

Як таке сталося

Пізніше з'ясувалося, що помилка сталася через накладки в системі реєстрації. Того дня пасажири мали пересісти на новий корабель, оскільки їхній попередній лайнер не міг пройти під мостом. Однак туристична група ще не зареєструвалася на новому судні й не отримала нові ідентифікаційні бейджі.

Крім того, місцевий гід, який супроводжував групу, несподівано покинув автобус перед тим, як він потрапив у затор, через що екіпаж не отримав своєчасного повідомлення про затримку.

Туристи зізналися, що зазнали справжнього стресу, але зробили важливий висновок: краще завжди бронювати екскурсії безпосередньо через круїзну компанію і тримати при собі контактну інформацію корабля. Адже якби це була екскурсія сторонньої компанії, лайнер не був би зобов'язаний їх чекати або повертатися.