"Дитинство закінчилося": лелеченя Катруся, яку батько викинув з гнізда, полетіла з іншою зграєю

Вся Україна із трепетом спостерігала за історією лелеченяти Катрусі, яку ще навесні батько-лелека виніс із гнізда. Пташка оклигала і полетіла разом із іншою зграєю в "доросле життя".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку "Лелека Грицько". Там ведуть хроніку життя однієї з найвідоміших лелечих родин України.

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Що розповіли працівники парку?

"Наша панна Катря знайшла зграю і полетіла раніше за всіх. Карпа залишила, але й у нього вже є компанія", – поділилися новиною працівники Національного природного парку "Пирятинський".

Катруся полетіла з новою зграєю: дивіться відео

Що сталося з Катрусею?

Катруся – це одне з п’яти пташенят, які з'явилися на світ навесні 2025 року у новоствореній парі лелек. Тоді самка Одарка повернулася з вирію без колишнього партнера, але невдовзі знайшла нового, молодого самця Грицика. Саме він 23 травня викинув Катрусю із гнізда. Пташеня вчасно побачив працівник природного парку й врятував.

Катрусю передали до реабілітаційного центру "Садиба Нюшанік", де вона жила разом з іншими врятованими пернатими, зокрема – із "братиком" Карпом. Пташка активно освоювалася у просторому вольєрі, тренувала крила та смакувала рибу. Її також закільцювали під номером КА1936.

Як розповів співробітник "Садиби Нюшанік" Валерій Снопко, Катруся злетіла першою серед птахів. "Тепер у доросле життя – дитинство закінчилося", – зазначив він.

У центрі зазначають, що хоч її "братик" поки що залишився, він уже знайшов нових друзів серед птахів.