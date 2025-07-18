Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу "Аист Гриша". Там ведут хронику жизни одной из самых известных аистовых семей Украины.

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Что рассказали работники парка?

"Наша панна Катря нашла стаю и улетела раньше всех. Карпа оставила, но и у него уже есть компания", – поделились новостью работники Национального природного парка "Пирятинский".

Катенька улетела с новой стаей: смотрите видео

Что случилось с Катей?

Катруся – это один из пяти птенцов, которые появились на свет весной 2025 года в новосозданной паре аистов. Тогда самка Одарка вернулась из теплых краев без бывшего партнера, но вскоре нашла нового, молодого самца Грицика. Именно он 23 мая выбросил Катрусю из гнезда. Птенца вовремя увидел работник природного парка и спас.

Катрусю передали в реабилитационный центр "Усадьба Нюшаник", где она жила вместе с другими спасенными пернатыми, в частности – с "братиком" Карпом. Птичка активно осваивалась в просторном вольере, тренировала крылья и смаковала рыбу. Ее также закольцевали под номером КА1936.

Как рассказал сотрудник "Усадьбы Нюшаник" Валерий Снопко, Катя взлетела первой среди птиц. "Теперь во взрослую жизнь – детство закончилось", – отметил он.

В центре отмечают, что хоть ее "братик" пока остался, он уже нашел новых друзей среди птиц.