Очевидцы опубликовали видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на благотворительную инициативу "Территория добра", которая занимается бездомными животными.

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Как прошел импровизированный концерт?

В подписи к публикации организация привела цитату, которую приписывают американскому писателю и журналисту Энди Руни: "Среднестатистическая собака – гораздо более симпатичное существо, чем среднестатистический человек".

На кадрах видно: как только музыкант начинает играть, собака начинает "собственную партию", аккомпанируя подвыванием. Как только саксофонист делает паузу, собака также сразу же прекращает пение.

Песик подвывал саксофонисту на уличном концерте в Кривом Роге: смотрите видео

Несколько человек остановились, чтобы послушать необычный дуэт, и снимали их "выступление" на телефоны.

Интересно! Собаки часто реагируют на высокочастотные звуки или длинные ноты, например в саксофоне. Их слух гораздо чувствительнее человеческого, поэтому мелодия может звучать для них похоже на вой других животных. Собаки не понимают музыку, как люди, но воспринимают тональность, темп, ритм и могут реагировать на знакомые паттерны.

Как реагируют в сети?

Люди оставили под сообщением "Территории добра" немало комментариев. Одна из пользовательниц рассказала, что это – Беляш. "Он любит гоняться за машинами возле района, где живет", – вспомнила она. Другие называют собаку "местной звездой" и говорят, что "солистка просто супер". Некоторые даже пошутили, что в прошлом пес, видимо, был тенором и пел исключительно в сопровождении оркестра. Также оценили харизму четвероногого – пишут, что она зашкаливает.

Кроме этого, люди беспокоятся, угостили ли уличного песика вкусностями. А также пишут, что больно, когда старость таких собак проходит на улице, и призывают делать для них добрые дела.

Ранее мы писали о фестивале адопции AdoptMe Days. Там четвероногим из приютов искали новые дома. Во время мероприятия удалось найти семьи для 113 животных.