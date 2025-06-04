Живе в джунглях та має мільйон підписників: тікток зачарував справжній Мауглі з Амазонії

Еквадорський активіст Мой Гуїкіта став справжньою зіркою соцмереж. Хлопець живе в амазонських джунглях і транслює своє життя у захоплюючих відео у тіктоці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт @moiguiquita.

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Що відомо про сучасного Мауглі

Мой Гуїкіта – представник корінного народу ваорані з Еквадору. Він став зіркою тіктоку завдяки своїм відео, що демонструють повсякденне життя в амазонських джунглях. У своєму акаунті він ділиться кадрами з традиційного полювання, збирання плодів, виготовлення прикрас та іншими аспектами культури свого народу.

Він показує сцени з життя в джунглях, зокрема:

полювання,

збирання плодів,

інші аспекти традиційного способу життя.

Ці відео отримали мільйони переглядів і зробили Моя відомим у соціальних мережах.

Справжній Мауглі з Амазонії: дивіться відео

Ці відео сповнені спокоєм та натхненні природою. Люди, які живуть у бетонних джунглях, ходять на роботу з 8:00 до 17:00 просто зачаровані життям активіста. Нема чого приховувати – він просто фантастичний.

Раніше ми писали, що ліси Амазонії можуть стати посушливою рівниною вже до 2064 року. Все через періоди засухи, пожежі та діяльність людини. Якщо Амазонія втратить від 30 до 50% лісового покриву, кількість опадів у регіоні може скоротитися на 40%. Це призведе до посушливого клімату, що суттєво погіршить умови життя місцевих жителів, які зіткнуться з нестачею води.