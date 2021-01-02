До 2064 року густі ліси Амазонії можуть перетворитися на посушливу рівнину, де будуть рости чагарники. А причина тому – періоди засухи, пожежі та діяльність людини.

Невеселе майбутнє для амазонських лісів

До такого висновку дійшов Професор з Університету Флориди Роберт Вокер. Відповідна його стаття у відкритому доступі з'явилася на ресурсі Taylor & Francis Online.

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Як у своєму дослідженні зауважив науковець, амазонські ліси зникають через масштабну вирубку, підпали з боку людей для звільнення територій. Коли ж Амазонія втратить 30 – 50% своїх насаджень, кількість опадів у регіоні може зменшитися на 40%. А через зменшення опадів навколишнє середовище стане посушливим, і це безпосередньо вплине на людей, яким не вистачатиме води для життя.

За словами Вокера, тропічні ліси Амазонії регулярно переживають періоди посухи й пожеж, які стаються приблизно що п'ять років. Але через діяльність людини вони не встигають відновлюватися, і наразі можна спостерігати тенденцію до частіших і триваліших періодів посухи.

Професор вважає, що посуха може стати нормою для лісів Амазонії до кінця XXI століття. А до 2064 року може статися переломний момент, після якого амазонські ліси вже не можна буде врятувати.

На переконання Вокера, зберегти чи знищити амазонські ліси може державна політика або її відсутність. Зокрема, в 2012 році рівень вирубки лісів в Амазонці сягнув найменших показників. Однак потім знову почав зростати.

З огляду на це науковець розкритикував політику чинного президента Бразилії Жаїра Болсонару, через яку зросло число пожеж у регіоні. На думку політика, Амазонію необхідно відкрити для масштабної агропромисловості та видобування корисних копалин. А механізм захисту довкілля він називає перешкодою. Додамо, що на території Бразилії розташовується більшість амазонських лісів.

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Головне про ліси Амазонії

Амазонські дощові ліси є важливою складовою природної системи регулювання клімату. Вони поглинають понад 15% вуглекислого газу в атмосфері.

Зростання рівня середньосвітової температури, викликане глобальним потеплінням, є однією з причин, чому в Амазонії – нині одні з найсильніших пожеж за останні кілька років. Вони не лише руйнують екосистему регіону, а й призводять до ще більших викидів вуглекислого газу в атмосферу, замикаючи "зворотну петлю".

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) провело дослідження, з якого випливає: якщо в Амазонії посушливий сезон триватиме довше, ніж 5 – 7 місяців, ліси не отримуватимуть достатньо дощової води для підтримання життєдіяльності рослин. І зрештою вони перетворяться на трав'янисті рівнини.