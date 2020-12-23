Коралові рифи у світі можуть повністю зникнути вже до кінця XXI століття. Це станеться, якщо країни світу країни не зменшать обсяги парникових викидів

Рифи гинуть набагато швидше, аніж того очікували фахівці. Про це заявила представниця Програми ООН з питань навколишнього середовища Летиція Карвало, повідомляє Центр новин ООН. Актуально У Канаді виявили мумію древньої вовчиці: їй десятки тисяч років – захопливі фото Якщо не вжити заходів, коралові рифи дуже скоро зникнуть,

– наголосила Карвало. Що ще кажуть фахівці Щоб врятувати корали, необхідно знизити рівень температури океанічних вод. Якщо температура води є занадто високою, коралові поліпи витісняють водорослі зі своїх тканин. Такий процес фахівці називають "знебарвленням" коралів. Знебарвлені корали ще можуть вижити. Однак для цього потрібно суттєво скоротити рівень викидів парникових газів в атмосферу. Зверніть увагу! Якщо коралові рифи зникнуть, від цього постраждає не лише природа, але й люди, які заробляють на життя виловом морепродуктів.