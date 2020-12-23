Коралловые рифы в мире могут полностью исчезнуть уже к концу XXI века. Это произойдет, если страны мира не уменьшат объемы парниковых выбросов

Рифы погибают гораздо быстрее, чем того ожидали специалисты. Об этом заявила представитель Программы ООН по окружающей среде Летиция Карвало, сообщает Центр новостей ООН. Актуально В Канаде обнаружили мумию древней волчицы: ей десятки тысяч лет – захватывающие фото Если не принять меры, коралловые рифы очень скоро исчезнут,

– отметила Карвало. Что еще говорят специалисты Чтобы спасти кораллы, необходимо снизить уровень температуры океанических вод.

Если температура воды слишком высока, коралловые полипы вытесняют водоросли из своих тканей. Такой процесс специалисты называют "обесцвечиванием" кораллов.

Обесцвеченные кораллы еще могут выжить. Однако для этого нужно существенно сократить уровень выбросов парниковых газов в атмосферу. Обратите внимание! Если коралловые рифы исчезнут, от этого пострадает не только природа, но и люди, которые зарабатывают на жизнь выловом морепродуктов.