До 2064 года густые леса Амазонии могут превратиться в засушливую равнину, где будут расти кустарники. А причина тому – периоды засухи, пожары и деятельность человека.

Невеселое будущее для амазонских лесов

К такому выводу пришел профессор из Университета Флориды Роберт Уокер. Соответствующая его статья в открытом доступе появилась на ресурсе Taylor & Francis Online.

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Как в своем исследовании отметил ученый, амазонские леса исчезают из-за масштабной вырубки, поджогов со стороны людей для освобождения территорий. Когда же Амазония потеряет 30 – 50% своих насаждений, количество осадков в регионе может уменьшиться на 40%. А из-за уменьшения осадков окружающая среда станет засушливой, и это напрямую повлияет на людей, которым не хватает воды для жизни.

По словам Уокера, тропические леса Амазонии регулярно переживают периоды засухи и пожаров, которые происходят примерно каждые пять лет. Но из-за деятельности человека они не успевают восстанавливаться, и сейчас можно наблюдать тенденцию к более частым и длительным периодам засухи.

Профессор считает, что засуха может стать нормой для лесов Амазонии до конца XXI века. А до 2064 года может произойти переломный момент, после которого амазонские леса уже нельзя будет спасти.

По мнению Уокера, сохранить или уничтожить амазонские леса может государственная политика или ее отсутствие. В частности, в 2012 году уровень вырубки лесов в Амазонии достиг наименьших показателей. Однако затем снова начал расти.

Учитывая это ученый раскритиковал политику действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, из-за которой возросло число пожаров в регионе. По мнению политика, Амазонию необходимо открыть для масштабной агропромышленности и добычи полезных ископаемых. А механизм защиты окружающей среды он называет препятствием. Добавим, что на территории Бразилии располагается большинство амазонских лесов.

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Главное о лесах Амазонии

Амазонские дождевые леса являются важной составляющей природной системы регулирования климата. Они поглощают более 15% углекислого газа в атмосфере.

Рост уровня среднемировой температуры, вызванный глобальным потеплением, является одной из причин, почему в Амазонии – сейчас одни из самых сильных пожаров за последние несколько лет. Они не только разрушают экосистему региона, но и приводят к еще большим выбросам углекислого газа в атмосферу, замыкая "обратную петлю".

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) провело исследование, из которого следует: если в Амазонии засушливый сезон продлится дольше, чем 5 – 7 месяцев, леса не будут получать достаточно дождевой воды для поддержания жизнедеятельности растений. Наконец они превратятся в травянистые равнины.