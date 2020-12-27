Пандемия COVID-19 может вызвать всплеск загрязнения океана. Ведь отныне к пластиковым отходам добавились одноразовые маски и латексные перчатки.

В 2020 году в океаны попало более 1,5 миллиарда масок. Об этом сообщила группа по охране морской среды Oceans Asia.

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Отслеживание масок у берега

Специалисты Oceans Asia отслеживали количество масок, которые прибивало к берегу удаленного острова к югу от Гонконга. Это начали делать еще с начала пандемии.

Примерно через 6 недель после того, как COVID-19 добрался до Гонконга, в конце февраля, мы начали находить много масок,

- рассказал представитель Oceans Asia.

По его словам, до пандемии COVID-19 маски не находили.

Чем грозят маски

Маски делают из полипропилена – тонких волокон пластика. Как пояснили в организации, предметы распадаются на части в воде, и крошечные кусочки пластика могут оставаться в океане на протяжении сотен лет. Они угрожают безопасности рыб и даже загрязняют воздух.

Отметим! Из 52 миллиардов масок, произведенных во всем мире в 2020 году, примерно 1,56 миллиарда попадут в океаны. Это от 4680 до 6240 тонн.

Загрязнение океана: кратко