Обчистили за 1,5 години: у Мексиці викрали 33 тонни золота й срібла на мільйони доларів

У Мексиці стався зухвалий напад на вантажівку компанії Grupo Minero Bacis, яка перевозила 33 тонни золотого та срібного концентрату. Озброєні злочинці заблокували транспорт, взяли водія та охорону в заручники, а потім зникли з трейлером, наповненим дорогоцінною сировиною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про пограбування

За даними компанії, напад тривав півтори години. Зловмисники діяли злагоджено – двома автомобілями перегородили шлях вантажівці, а після захоплення екіпажу викрали трейлер із концентратами дорогоцінних металів, який прямував до порту Мансанільйо. Хоча саму вантажівку згодом знайшли, трейлер безслідно зник. Остаточна сума збитків ще уточнюється, але мовиться про мільйони доларів.

Довідка. Золотий і срібний концентрат – це напівоброблена руда з високим вмістом цінних металів. Такий вантаж є ласою здобиччю для злочинців, особливо на тлі зростання кількості збройних пограбувань у країні. За перші два місяці 2025 року в Мексиці зареєстровано понад 24 тисячі випадків пограбувань на дорогах – на третину більше, ніж торік.



У Мексиці озброєні злочинці викрали 33 тонни золотого й срібного концентрату / Фото Unsplash

Правоохоронці наразі розслідують інцидент, а компанія Grupo Minero Bacis закликає владу посилити заходи безпеки під час транспортування дорогоцінних вантажів.

Раніше у США четверо чоловіків пограбували АЗС, погрожуючи касиру двома пітонами, щоб отримати олію з канабісом на 400 доларів.