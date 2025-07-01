Шок і Янукович з батоном: українці смішно реагують на фінальний сезон "Гри в кальмара"
- Останній сезон "Гри в кальмара" вийшов на Netflix 27 червня і викликав хвилю мемів та реакцій серед українців у соцмережах.
- Українці створюють вірусні меми про серіал, зокрема про "українську версію" з Віктором Януковичем та його золотим батоном.
27 червня на Netflix вийшов останній сезон популярного сезону "Гра в кальмара". Він складався всього з шести серій, тож вже за кілька днів соцмережі почали "розривати" відео з мемами та реакціями українців на розв'язку шоу.
Після завершення третього сезону реакції глядачів розділилися: деякі плакали, деякі злилися, інші ж почали негайно створювати жарти. 24 Канал зібрав найсмішніші меми у добірку.
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Як у мережі реагують на фінал "Гри в кальмара"?
Чимало користувачів тіктоку жартували про фінал сезону, – коли один із персонажів – молодий детектив – залишився з маленькою дитиною на руках.
Про "Гру в кальмара" вже створюють меми: дивіться відео
Фінал серіалу здивував глядачів: дивіться відео
Чимало жартів створили й про нові випробування, з якими зіштовхнулися учасники останнього сезону "Гри в кальмара": на складні ситуації накладають популярні меми та пісні.
Жарти про "Гру в кальмара" стають вірусними: дивіться відео
Українці створюють нові меми про серіал: дивіться відео
І, звісно ж, українці одразу ж почали створювати меми про "українську версію" серіалу – де місця учасників займають політичні діячі. Вірусним стало відео з Віктором Януковичем та його сумнозвісним золотим батоном.
Українська версія "Гри в кальмара": дивіться відео
"Гра в кальмара" захоплює український тікток: дивіться відео
Про що серіал "Гра в кальмара"?
"Гра в кальмара" – це надзвичайно популярний південнокорейський серіал від Netflix, створений Хван Дон Хьоком. Перший сезон вийшов ще 2021 року, і з того моменту серіал став світовим феноменом.
Він розповідає про смертельні ігри, засновані на дитячих корейських іграх, та 456 учасників, що через фінансові труднощі змушені брати участь у них заради призового фонду. Ігри у серіалі мають глибокий символізм, адже знайомі багатьом з дитинства, а правила у них дуже прості, щоправда, наслідки – смертельні.
Гравець 456 – це головний герой, Сон Гі Хун, що стає переможцем у першому сезоні після закінчення смертельних ігор. У другому сезоні він повертається до "Гри в кальмара", аби знову взяти участь.
Події третього сезону продовжуються з того ж моменту, де обірвався другий.
До речі, раніше ми вже розповідали про те, які б могли бути ігри у "Грі в кальмара", якби її знімали в Україні – в тіктоці пропонують цікаві і незвичні варіанти.