Шок і Янукович з батоном: українці смішно реагують на фінальний сезон "Гри в кальмара"

27 червня на Netflix вийшов останній сезон популярного сезону "Гра в кальмара". Він складався всього з шести серій, тож вже за кілька днів соцмережі почали "розривати" відео з мемами та реакціями українців на розв'язку шоу.

Після завершення третього сезону реакції глядачів розділилися: деякі плакали, деякі злилися, інші ж почали негайно створювати жарти. 24 Канал зібрав найсмішніші меми у добірку.

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Як у мережі реагують на фінал "Гри в кальмара"?

Чимало користувачів тіктоку жартували про фінал сезону, – коли один із персонажів – молодий детектив – залишився з маленькою дитиною на руках.

Про "Гру в кальмара" вже створюють меми: дивіться відео

Фінал серіалу здивував глядачів: дивіться відео

Чимало жартів створили й про нові випробування, з якими зіштовхнулися учасники останнього сезону "Гри в кальмара": на складні ситуації накладають популярні меми та пісні.

Жарти про "Гру в кальмара" стають вірусними: дивіться відео

Українці створюють нові меми про серіал: дивіться відео

І, звісно ж, українці одразу ж почали створювати меми про "українську версію" серіалу – де місця учасників займають політичні діячі. Вірусним стало відео з Віктором Януковичем та його сумнозвісним золотим батоном.

Українська версія "Гри в кальмара": дивіться відео

"Гра в кальмара" захоплює український тікток: дивіться відео

Про що серіал "Гра в кальмара"?

"Гра в кальмара" – це надзвичайно популярний південнокорейський серіал від Netflix, створений Хван Дон Хьоком. Перший сезон вийшов ще 2021 року, і з того моменту серіал став світовим феноменом.

Він розповідає про смертельні ігри, засновані на дитячих корейських іграх, та 456 учасників, що через фінансові труднощі змушені брати участь у них заради призового фонду. Ігри у серіалі мають глибокий символізм, адже знайомі багатьом з дитинства, а правила у них дуже прості, щоправда, наслідки – смертельні.

Гравець 456 – це головний герой, Сон Гі Хун, що стає переможцем у першому сезоні після закінчення смертельних ігор. У другому сезоні він повертається до "Гри в кальмара", аби знову взяти участь.

Події третього сезону продовжуються з того ж моменту, де обірвався другий.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, які б могли бути ігри у "Грі в кальмара", якби її знімали в Україні – в тіктоці пропонують цікаві і незвичні варіанти.