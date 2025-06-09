Верхи на бойовій бджолі: відео з Ющенко, що летить бомбити Кремль, завірусилося у мережі
- Третій президент України Віктор Ющенко опублікував вірусний ролик, де летить на гігантській бджолі до Кремля.
- Відео стало популярним через гумористичне зображення Ющенка та його асоціацію з бджолами.
Третій президент України Віктор Ющенко неочікувано опублікував у своїх соцмережах курйозний ролик, який швидко став вірусним. На оприлюднених кадрах політик зображений, як герой нового мем-фентезі: він летить верхи на гігантській бджолі у супроводі рою дронів просто до Кремля.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережу Х @hntvktr.
Дивіться також ШІ показав, як змінювались українські чоловіки від Трипілля до сучасності: це відео вас вразить
Користувачів особливо потішила сцена, де переляканий Володимир Путін кричить на тлі московського інтер'єру. У соцмережах ролик уже прозвали "Ющенко і помста вулика".
Хоча відео очевидно створене за допомогою штучного інтелекту, воно вже стало вірусним мемом. Українські інтернет-користувачі вкотре доводять: гумор – це теж наша зброя.
Ющенко "летить" бомбити Кремль: дивіться відео
Жарти про Віктора Ющенка та бджіл
Додамо, що Ющенка часто асоціюють з бджолами та пасікою. І на це є кілька причин. Але головна з них полягає у тому, що Ющенко – пасічник. Він багато разів розповідав у ЗМІ про свою пасіку, захоплення медом і доглядом за бджолами. Це стало однією з найвідоміших рис його образу.
Раніше ще одне відео з участю колишнього очільника України Віктора Ющенка стало вірусним у тіктоці. Ролик також був пов'язаний з медом та бджільництвом.
Користувачі соцмереж були в захваті від побаченого:
- "Я обожнюю думати про таке".
- "Почуття самоіронії у Віктора Андрійовича просто відмінне".
- "Це шедевр".