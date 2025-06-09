Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережу Х @hntvktr.

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Користувачів особливо потішила сцена, де переляканий Володимир Путін кричить на тлі московського інтер'єру. У соцмережах ролик уже прозвали "Ющенко і помста вулика".

Хоча відео очевидно створене за допомогою штучного інтелекту, воно вже стало вірусним мемом. Українські інтернет-користувачі вкотре доводять: гумор – це теж наша зброя.

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Жарти про Віктора Ющенка та бджіл

Додамо, що Ющенка часто асоціюють з бджолами та пасікою. І на це є кілька причин. Але головна з них полягає у тому, що Ющенко – пасічник. Він багато разів розповідав у ЗМІ про свою пасіку, захоплення медом і доглядом за бджолами. Це стало однією з найвідоміших рис його образу.

Раніше ще одне відео з участю колишнього очільника України Віктора Ющенка стало вірусним у тіктоці. Ролик також був пов'язаний з медом та бджільництвом.

Користувачі соцмереж були в захваті від побаченого: