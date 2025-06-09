Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсеть Х @hntvktr.

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Пользователей особенно порадовала сцена, где испуганный Владимир Путин кричит на фоне московского интерьера. В соцсетях ролик уже прозвали "Ющенко и месть улья".

Хотя видео очевидно создано с помощью искусственного интеллекта, оно уже стало вирусным мемом. Украинские интернет-пользователи в очередной раз доказывают: юмор – это тоже наше оружие.

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Шутки о Викторе Ющенко и пчелах

Добавим, что Ющенко часто ассоциируют с пчелами и пасекой. И на это есть несколько причин. Но главная из них заключается в том, что Ющенко – пасечник. Он много раз рассказывал в СМИ о своей пасеке, увлечении медом и уходом за пчелами. Это стало одной из самых известных черт его образа.

Ранее еще одно видео с участием бывшего главы Украины Виктора Ющенко стало вирусным в сети. Ролик также был связан с медом и пчеловодством.

Пользователи соцсетей были в восторге от увиденного: