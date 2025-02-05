Нардеп від "Слуги народу" провів "ритуал засіювання маку" в антикорупційному суді

У будівлі Вищого антикорупційного суду відбулося цікаве дійство. Нардеп Андрій Клочко провів "ритуал засіювання маку".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм Центру протидії корупції.

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На неприпустиму поведінку парламентаря поскаржився суддя ВАКС Віктор Маслов, який розглядає справу народного депутата Андрія Клочка. Інцидент стався лютого, коли Клочко провів ритуал засіювання маку.

Прибиральники виявили насіння маку в приміщенні суду: в коридорі, в місцях, де здійснюють свою діяльність судді і прокурор.

Перевірили камери спостереження. Як виявилось, нардеп Клочко провів ритуал засіювання маку. Це неприпустима поведінка. Має бути якась повага,

– заявив суддя.



Нардеп від "Слуги народу" провів "ритуал засіювання маку" / Фото із сайту "Слуга народу"

Він оголосив депутату попередження, додав, що якщо така ситуація повториться, то суд вживатиме інших заходів.

Реакція нардепа

Клочко на той момент був присутній в залі суду. У відповідь на це він кивнув.

Довідка. Нардепа Андрія Клочка обвинувачується у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень. За даними НАБУ і САП, у 2020 – 2021 роках Клочко набув у власність активів на 25 мільйонів гривень, хоча офіційний дохід та заощадження нардепа і його родичів складали не більше 14 мільйонів гривень.