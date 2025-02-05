Нардеп від "Слуги народу" провів "ритуал засіювання маку" в антикорупційному суді
- Нардеп Андрій Клочко провів "ритуал засіювання маку" у Вищому антикорупційному суді, що викликало обурення судді Віктора Маслова.
- Клочка звинувачують у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень, а його активи у 2020 – 2021 роках перевищували офіційні доходи.
У будівлі Вищого антикорупційного суду відбулося цікаве дійство. Нардеп Андрій Клочко провів "ритуал засіювання маку".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм Центру протидії корупції.
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На неприпустиму поведінку парламентаря поскаржився суддя ВАКС Віктор Маслов, який розглядає справу народного депутата Андрія Клочка. Інцидент стався лютого, коли Клочко провів ритуал засіювання маку.
Прибиральники виявили насіння маку в приміщенні суду: в коридорі, в місцях, де здійснюють свою діяльність судді і прокурор.
Перевірили камери спостереження. Як виявилось, нардеп Клочко провів ритуал засіювання маку. Це неприпустима поведінка. Має бути якась повага,
– заявив суддя.
Нардеп від "Слуги народу" провів "ритуал засіювання маку" / Фото із сайту "Слуга народу"
Він оголосив депутату попередження, додав, що якщо така ситуація повториться, то суд вживатиме інших заходів.
Реакція нардепа
Клочко на той момент був присутній в залі суду. У відповідь на це він кивнув.
Довідка. Нардепа Андрія Клочка обвинувачується у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень. За даними НАБУ і САП, у 2020 – 2021 роках Клочко набув у власність активів на 25 мільйонів гривень, хоча офіційний дохід та заощадження нардепа і його родичів складали не більше 14 мільйонів гривень.