"Ніби у романтичному фільмі": пара вигадала любовну гру в аеропорту, яка стала вірусною

Медді Глейзер разом з чоловіком, на ім'я Еван часто літають у справах з аеропорту Денвера, що у США. Аби проводити час в очікуванні рейсу весело, Еван вигадав цікаву гру для своєї дружини.

Ідеї їхньої гри швидко стала популярною у тіктоці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @moodyplz.

Дивіться також Трамп задрімав під час молебню у США: реакція Меланії розірвала мережу

У чому полягає цікава гра

Чоловік зізнався, що надихався шоу "Той, хто вижив". Повернувшись додому з чергової відпустки, Еван вирішив зробити їхні перельоти цікавішими. Він залишив для дружини записку в аеропорту з натяком на "підказку про прихований імунітет". Він залишив записку за рогом сміттєвого бака біля виходу B37.

Жінка непомітно пішла шукати підказку. Вона обережно нагнулася біля сміттєвого бака, нібито зав'язуючи шнурки, і знайшла записку.

Обережно! Ви отримали перевагу "Бути моєю дружиною"! Ви маєте право на вкладені гроші, але це тягне за собою наслідки! Ви маєте залишатися зі своїм чоловіком і розважати його... Обирайте мудро,

– мовилося у посланні.

До записки також додавалися 10 доларів. Жінка зізналася, що знайшовши послання, вона посміхалася від вуха до вуха.

"Це було так мило, ніби я опинилася в романтичному фільмі", – розповіла Медді.

Дівчина поділилася цим моментом у TikTok, і відео швидко стало вірусним.

В яку цікаву гру грає пара: дивіться відео

Відтоді пара продовжує залишати одне одному записки. Це стало їхнім особливим способом спілкування. А популярність цієї історії змусила їх замислитися про цінність цих маленьких жестів.

Ми ніколи не усвідомлювали, наскільки важливі ці записки, поки не побачили реакцію людей. Тепер ми цінуємо їх ще більше,

– додала американка.

Однак мусимо попередити, якщо ви вирішите пограти у таку гру в аеропорту десь за кордоном, слід бути дуже обережним, аби вас не сприйняли за зловмисника, що ховає бомбу. Адже інколи речі не такі, як може здатися, на перший погляд. Раніше в аеропорту Чехії стався курйозний інцидент. Все через невідомий пристрій, який вібрував у багажі одного з пасажирів.