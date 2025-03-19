Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @sammagdam.
Дивіться також Двогодинна лекція про печенігів: соцмережі жартують про розмову Трампа та Путіна
Як заснув Трамп
Інцидент у соборі у Вашингтоні став вірусним у мережі. На оприлюднених кадрах видно, що Трамп слухає молитву і починає потрохи засинати. Його повіки стають важкими і опускаються.
Під час Національної молитовної служби президент Дональд Трамп намагався не заснути, що спонукало першу леді Меланію Трамп непомітно втрутитися,
– написали автори відео.
Саме вираз обличчя Меланії Трамп насмішив мережу. В її очах читалося роздратування та стійке бажання розбудити чоловіка.
Дональд Трамп сконфузився просто у соборі Вашингтону: дивіться відео
Реакція мережі
У коментарях під відео одразу ж розгорілися запеклі дискусії. Одні стверджували, що Трамп просто втомився, тож, нормально, що він захотів подрімати. Але інші наголошували, що це дуже зневажливо і "ганебно" з боку президента, тим паче – під час молебню.
- "Час назвати його сонним доном".
- "Вона (Меланія Трамп – 24 Канал) сподівалася, що це може бути інсульт".
- "Це не дуже розумно".
Раніше Трампа вже охрестили "нянькою" через те, що він прогулювався із сином Ілона Маска. Тоді фото викликали неоднозначну реакцію в соцмережах. Прихильники нового очільника США, очевидно, були приємно вражені діями Трампа. Тоді як решта риторично питала: американці обрали собі президента чи няньку для сина мільярдера?