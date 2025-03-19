Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @sammagdam.

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Як заснув Трамп

Інцидент у соборі у Вашингтоні став вірусним у мережі. На оприлюднених кадрах видно, що Трамп слухає молитву і починає потрохи засинати. Його повіки стають важкими і опускаються.

Під час Національної молитовної служби президент Дональд Трамп намагався не заснути, що спонукало першу леді Меланію Трамп непомітно втрутитися,

– написали автори відео.

Саме вираз обличчя Меланії Трамп насмішив мережу. В її очах читалося роздратування та стійке бажання розбудити чоловіка.

Дональд Трамп сконфузився просто у соборі Вашингтону: дивіться відео

Реакція мережі

У коментарях під відео одразу ж розгорілися запеклі дискусії. Одні стверджували, що Трамп просто втомився, тож, нормально, що він захотів подрімати. Але інші наголошували, що це дуже зневажливо і "ганебно" з боку президента, тим паче – під час молебню.

"Час назвати його сонним доном".

"Вона (Меланія Трамп – 24 Канал) сподівалася, що це може бути інсульт".

"Це не дуже розумно".

Раніше Трампа вже охрестили "нянькою" через те, що він прогулювався із сином Ілона Маска. Тоді фото викликали неоднозначну реакцію в соцмережах. Прихильники нового очільника США, очевидно, були приємно вражені діями Трампа. Тоді як решта риторично питала: американці обрали собі президента чи няньку для сина мільярдера?