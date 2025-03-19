Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @sammagdam.

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Как заснул Трамп

Инцидент в соборе в Вашингтоне стал вирусным в сети. На обнародованных кадрах видно, что Трамп слушает молитву и начинает по-немногу засыпать. Его веки становятся тяжелыми и опускаются.

Во время Национальной молитвенной службы президент Дональд Трамп пытался не заснуть, что побудило первую леди Меланию Трамп незаметно вмешаться,

– написали авторы видео.

Именно выражение лица Мелании Трамп насмешило сеть. В ее глазах читалось раздражение и стойкое желание разбудить мужа.

Дональд Трамп оконфузился прямо в соборе Вашингтона: смотрите видео

Реакция сети

В комментариях под видео сразу же разгорелись ожесточенные дискуссии. Одни утверждали, что Трамп просто устал, поэтому, нормально, что он захотел вздремнуть. Но другие отмечали, что это очень пренебрежительно и "позорно" со стороны президента, тем более – во время молебна.

"Пора назвать его сонным доном".

"Она (Мелания Трамп – 24 Канал) надеялась, что это может быть инсульт".

"Это не очень разумно".

Ранее Трампа уже окрестили "нянькой" из-за того, что он прогуливался с сыном Илона Маска. Тогда фото вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях. Сторонники нового главы США, очевидно, были приятно удивлены действиями Трампа. Тогда как остальные риторически спрашивали: американцы выбрали себе президента или няньку для сына миллиардера?