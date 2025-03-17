Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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О каких фото говорится

Вирусные кадры опубликовал Белый дом, отметив, что Трамп с "Малышом Х" направляются к самолету морской пехоты Force One. На кадрах Трамп показывает свой фирменный большой палец, а сын Маска, X Æ A-12 счастливо улыбается. После короткой прогулки оба садятся в самолет.

Трамп прогулялся с сыном Маска: смотрите видео

"Малыш Х" взволнованно прыгает рядом с президентом Трампом на лужайке Белого дома, когда они направляются к самолету. В руках он держит что-то похожее на пакет с конфетами.

Интересно! Ранее сын Маска уже посещал Белый дом, где увиделся с Дональдом Трампом. Тогда поведение мальчика, который копировал движения отца и делал забавные гримасы, также вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.

Реакция соцсетей

Такие фото вызвали неоднозначную реакцию в сети. Сторонники нового главы США, очевидно, были приятно удивлены действиями Трампа. Тогда как остальные риторически спрашивали: американцы выбрали себе президента или няньку для сына миллиардера?

Вот какие комментарии они оставляли:

"Мне нравится это фото! Lil X выглядит таким счастливым".

"Драгоценный ребенок! Это так мило, когда президент Трамп переходит в режим дедушки".

"Кажется, Трамп любит всех детей. Это так приятно видеть в нашем Белом доме".

"Вот что происходит, когда на посту есть человек, который любит свою семью, любит свою страну! Присоединяйтесь!".

Это счастливая фотография,

– написал Маск на X.

Пользователи сети припомнили, как несколько недель назад сын Маска размазал свою козюлю по столу Resolute в Овальном кабинете. Тогда Трамп заменил его.