Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт мертвого политика в соцсети Х.

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Что написали в аккаунте Жириновского

Первое сообщение после долгой тишины содержало короткое, но интригующее сообщение:

В ближайшее время произойдет то, что изменит ход событий. Многие люди будут шокированы. Ждите,

– говорится в сообщении.

Это вызвало шквал реакций – пользователи шутят, что политик "воскрес", а некоторые предполагают, что страницу могли взломать или же ее ведет команда Жириновского.

Интересно! Скандальный российский политик умер в апреле 2022 года. Лидер ЛДПР болел коронавирусом и был в коме. Он 8 раз вакцинировался от болезни. Однако это не помогло, потому что "кололся" он российским "Спутником".



Что написал Жириновский / Скриншот из соцсети Х

Что известно о Жириновском