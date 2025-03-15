Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт мертвого політика у соцмережі Х.

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Що написали в акаунті Жириновського

Перший допис після довгої тиші містив коротке, але інтригуюче повідомлення:

Найближчим часом станеться те, що змінить хід подій. Багато людей будуть шоковані. Чекайте,

– мовиться у повідомленні.

Це спричинило шквал реакцій – користувачі жартують, що політик "воскрес", а дехто припускає, що сторінку могли зламати або ж її веде команда Жириновського.

Цікаво! Скандальний російський політик помер у квітні 2022 року. Лідер ЛДПР хворів на коронавірус та був у комі. Він 8 разів вакцинувався від хвороби. Однак це не допомогло, бо "коловся" він російським "Спутником".



Що написав Жириновський / Скриншот із соцмережі Х

Що відомо про Жириновського