Мальчик пошалил в кабинете политика, чем рассмешил сеть. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hola.

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Что делал сын Маска в кабинете Трампа

Как отметило издание, представителям прессы было несколько сложно сосредоточиться на словах изобретателя и государственного деятеля, поскольку все внимание к себе привлек "Малыш Х". Мальчик имел очень игривое настроение, поэтому периодически перекривлял своего папу и демонстрировал забавные гримасы.

Интересно! Сын Маска на самом деле имеет довольно необычное имя. Его зовут X Æ A-12.

Сначала "Малыш Х" посидел в плечах Илона Маска, однако, похоже, немного заскучал, поэтому решил развлечься. Когда предприниматель выступал со своей речью, мальчик копировал его движения. Конечно, ребенок делал это в игривой форме, поэтому его выражения лица имели довольно забавный вид.

Устав, ребенок сначала сел отдохнуть на пол, а затем оперся на стол Дональда Трампа.

Как вел себя мальчик: смотрите видео

Реакция соцсетей

Часть пользователей была приятно удивлена тем, что происходило в Белом доме. Однако нашлись и те, кто выражал свое возмущение. На просторах интернета начали появляться комментарии: "Маск живет или уже захватывает Белый Дом".



Сын Маска вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей / Скриншот с Х



Что пишут в соцсетях о визите сына Маска в Белый дом / Фото с Х