Хлопчик побешкетував у кабінеті політика, чим розсмішив мережу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Hola.

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Що робив син Маска у кабінеті Трампа

Як зазначило видання, представникам преси було дещо складно зосередитися на словах винахідника та державного діяча, оскільки всю увагу до себе привернув "Малюк Х". Хлопчик мав дуже грайливий настрій, тож періодично перекривлював свого тата і демонстрував кумедні гримаси.

Цікаво! Син Маска насправді має доволі незвичне ім'я. Його звати X Æ A-12.

Спершу "Малюк Х" посидів в плечах Ілона Маска, однак, схоже, трохи занудьгував, тож вирішив розважитися. Коли підприємець виступав зі своєю промовою, хлопчик копіював його рухи. Звісно, дитина робила це в грайливій формі, тож її вирази обличчя мали досить кумедний вигляд.

Втомившись, дитина спершу сіла відпочити на підлогу, а потім сперлася на стіл Дональда Трампа.

Як поводився хлопчик: дивіться відео

Реакція соцмереж

Частина користувачів була приємно вражена тим, що відбувалося у Білому домі. Однак знайшлися і ті, хто висловлював своє обурення. На теренах інтернету почали з'являтися коментарі: "Маск живе або вже захоплює Білий Дім".



Син Маска викликав неоднозначну реакцію користувачів соцмереж / Скриншот з Х



Що пишуть у соцмережах про візит сина Маска до Білого дому / Фото з Х