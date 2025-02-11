Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм emmanuelmacron.
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У такий спосіб Макрон хотів привернути увагу до Всесвітнього саміту зі штучного інтелекту в Парижі. Він опублікував нарізку deepfake відео, на яких він з'являється:
- з начесаним волоссям,
- танцюючи на під Voyage, Voyage,
- співаючи як франкомовна зірка Angèle.
Це досить добре зроблено, це скоріше розсмішило мене,
– пояснив глава держави.
Макрон опублікував добірку "фейків" про себе: дивіться відео
Макрон зауважив, що хоче більш серйозно поговорити про потенціал ШІ, який може створити енергію та додати життя в суспільстві.
Франція і Європа повинні бути в центрі цієї революції, щоб скористатися всіма своїми можливостями і просувати принципи, які є нашими,
– закликав Макрон.
Довідка. Протягом двох днів в Парижі глави держав та урядів, зокрема прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, а також лідери галузі, зустрічатимуться, щоб обговорити широке коло питань, щодо сектору ШІ, включаючи дипломатичні, політичні, економічні, етичні та правові питання.