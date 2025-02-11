Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про обмеження

Влада ухвалила рішення про перекриття траси Чарлкомб-лейн у Баті. Вона не працюватиме аж до 23 березня. Такі заходи вживають для того, аби земноводні могли безпечно її перетинати.

За цим будуть стежити спеціально навчені волонтери, які патрулюватимуть смугу у світловідбивних жилетах і з ліхтарями. Вони також матимуть при собі рукавички та відра, щоб за потреби збирати земноводних і безпечно перевезти їх до озера для подальшого розмноження.



В Англії на півтора місяця перекрили дорогу / Фото Unsplash

Цікаво! Минулого року в Баті таку допомогу надали понад 3200 жаб, ропух і тритонів.

Чому це важливо

У Британії з 2003 року існує така практика. До її запровадження 62% земноводних, які намагалися потрапити до озера, гинули під колесами автотранспорту. Завдяки вжитим заходам у 2024 році цей показник знизився до 6%. Зауважимо, що дослідження показали, що за останні 30 років популяція звичайних жаб у Британії скоротилася на 68%.

Британська природоохоронна організація Froglife зазначає, що найбільшу загрозу для земноводних становлять дорожній рух, втрата середовища існування і зміна клімату.