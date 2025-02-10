Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про курйозний інцидент

Відключення почалося близько 11:00 за місцевим часом 9 лютого. Через це місцеві були змушені вмикати генератори. Як пояснив Міністр енергетики Кумара Джаякоді, сталося це через мавпу, яка потрапила на трансформатор мережі, що призвело до дисбалансу в системі.



На Шрі-Ланці мавпа знеструмила всю країну / Фото Unsplash

Реакція мережі

У соціальних мережах ситуація спричинила хвилю насмішок. Першочергово люди розкритикували владу. Ось, які коментарі вони залишали:

"Мавпа-шахрай вивела з ладу всю електромережу Шрі-Ланки після того, як спровокувала повний збій на підстанції в Коломбо".

"Одна мавпа = повний хаос. Час переосмислити інфраструктуру?".

"Тільки в Шрі-Ланці група мавп, що б'ються на електростанції, може спричинити відключення електроенергії по всьому острову".

Довідка. Мавпи на Шрі-Ланці можуть завдавати значної шкоди як людям, так і навколишньому середовищу. Вони часто забираються в будинки, готелі та ресторани в пошуках їжі. Аби добути собі їжу, мавпи можуть перевертати смітники, псувати меблі, красти особисті речі (телефони, окуляри, їжу).