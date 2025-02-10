Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Что известно о курьезном инциденте
Отключение началось около 11:00 по местному времени 9 февраля. Из-за этого местные были вынуждены включать генераторы. Как пояснил министр энергетики Кумара Джаякоди, произошло это из-за обезьяны, которая попала на трансформатор сети, что привело к дисбалансу в системе.
На Шри-Ланке обезьяна обесточила всю страну / Фото Unsplash
Реакция сети
В социальных сетях ситуация вызвала волну насмешек. В первую очередь люди раскритиковали власть. Вот, какие комментарии они оставляли:
- "Обезьяна-мошенник вывела из строя всю электросеть Шри-Ланки после того, как спровоцировала полный сбой на подстанции в Коломбо".
- "Одна обезьяна = полный хаос. Время переосмыслить инфраструктуру?".
- "Только в Шри-Ланке группа обезьян, дерущихся на электростанции, может вызвать отключение электроэнергии по всему острову".
Справка. Обезьяны на Шри-Ланке могут наносить значительный вред как людям, так и окружающей среде. Они часто забираются в дома, отели и рестораны в поисках пищи. Чтобы добыть себе пищу, обезьяны могут переворачивать мусорники, портить мебель, воровать личные вещи (телефоны, очки, еду).