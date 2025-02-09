Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб Nick T.
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На что пошел владелец кота
Мужчина пожаловался, что его кот, по кличке Итальянец привык будить хозяина ежедневно в 4 часа утра. Пушистик таким образом требовал еды и внимания. Поэтому, мужчина нашел оригинальный способ отомстить своему коту за регулярные ранние подъемы.
На опубликованном видео мужчина будит кота в 4 часа дня, когда тот сладко спит. Судя по выражению морды итальянца, он явно не ожидал такого подвоха. Шокированное животное удивленно смотрит на хозяина, будто не понимая, за что с ним так поступили.
Что сделал мужчина: смотрите видео
Реакция соцсетей
Ролик быстро стал вирусным в сети и набрал более 10 миллионов просмотров. Люди в комментариях были в восторге. Они писали, что "справедливость наконец победила". Вот, какие комментарии они оставляли:
- "Кот выглядит так, будто хочет уйти",
- "Не буду врать, думал, кот его отлупит. Мой бы так и сделал",
- "Лучшее в этом видео – это то, что на вашем лице отображается подавленный гнев",
- "Интересно, как кот сразу проверил окружающую обстановку на предмет угроз, а потом снова уснул. Он даже не рассердился".