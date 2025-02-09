Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб Nick T.

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На що пішов власник кота

Чоловік поскаржився, що його кіт, на прізвисько Італік звик будити господаря щодня о 4-й годині ранку. Пухнастик у такий спосіб вимагав їжі та уваги. Тож, чоловік знайшов оригінальний спосіб помститися своєму коту за регулярні ранні підйоми.

На опублікованому відео чоловік будить кота о 4 годині дня, коли той солодко спить. Судячи з виразу морди Італіка, він явно не очікував такого підступу. Шокована тварина здивовано дивиться на господаря, ніби не розуміючи, за що з нею так вчинили.

Що зробив чоловік: дивіться відео

Реакція соцмереж

Ролик швидко став вірусним у мережі й набрав понад 10 мільйонів переглядів. Люди у коментарях були у захваті. Вони писали, шо "справедливість нарешті перемогла". Ось, які коментарі вони залишали: