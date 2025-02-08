Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також Дівчинка продала мамині коштовності вартістю тисячі доларів за безцінь

Однак зараз Пальмерстона повертають до виконання його котячих обов'язків. Відомо, що його відправлять на Бермуди як "консультанта із питань котячих відносин".

В Агентстві Великої Британії з міжнародного розвитку пояснили, що "перший котячий дипломат" буде "відвідувати лише ті зустрічі, які він вважає важливими, давати поради, коли це необхідно, і дозволяти собі заслужений сон".



Кота-мишолова з Британії відкликали з пенсії / Фото Associated Press

В акаунті X, який ведуть від імені Пальмерстона, зазначили, що кота "спокусили вийти з пенсії" приваблива дипломатична роль та ідеальні умови співпраці з новим губернатором Бермудських островів Ендрю Мердоком. Той забрав собі кота після його виходу на пенсію у 2020 році.