Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно об ограничениях

Власти приняли решение о перекрытии трассы Чарлкомб-лейн в Бате. Она не будет работать вплоть до 23 марта. Такие меры принимают для того, чтобы земноводные могли безопасно ее пересекать.

За этим будут следить специально обученные волонтеры, которые будут патрулировать полосу в светоотражающих жилетах и с фонарями. Они также будут иметь при себе перчатки и ведра, чтобы при необходимости собирать земноводных и безопасно перевезти их к озеру для дальнейшего размножения.



В Англии на полтора месяца перекрыли дорогу / Фото Unsplash

Интересно! В прошлом году в Бате такую помощь оказали более 3200 лягушек, жаб жаб и тритонов.

Почему это важно

В Британии с 2003 года существует такая практика. До ее введения 62% земноводных, которые пытались попасть в озеро, погибали под колесами автотранспорта. Благодаря принятым мерам в 2024 году этот показатель снизился до 6%. Заметим, что исследования показали, что за последние 30 лет популяция обычных лягушек в Британии сократилась на 68%.

Британская природоохранная организация Froglife отмечает, что наибольшую угрозу для земноводных составляют дорожное движение, потеря среды обитания и изменение климата.