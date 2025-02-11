Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм emmanuelmacron.
Смотрите также В Англии на полтора месяца перекрыли дорогу: при чем здесь лягушки
Таким образом Макрон хотел привлечь внимание к Всемирному саммиту по искусственному интеллекту в Париже. Он опубликовал нарезку deepfake видео, на которых он появляется:
- с начесанными волосами,
- танцуя под Voyage, Voyage,
- поет как франкоязычная звезда Angèle.
Это довольно хорошо сделано, это скорее рассмешило меня,
– объяснил глава государства.
Макрон опубликовал подборку "фейков" о себе: смотрите видео
Макрон заметил, что хочет более серьезно поговорить о потенциале ИИ, который может создать энергию и добавить жизни в обществе.
Франция и Европа должны быть в центре этой революции, чтобы воспользоваться всеми своими возможностями и продвигать принципы, которые являются нашими,
– призвал Макрон.
Справка. В течение двух дней в Париже главы государств и правительств, в частности премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также лидеры отрасли, будут встречаться, чтобы обсудить широкий круг вопросов, по сектору ИИ, включая дипломатические, политические, экономические, этические и правовые вопросы.