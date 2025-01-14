Ледь не потрапив до левів: парашутист випадково приземлився до вольєра з тваринами

У місті Ренен, що у Нідерландах, чоловік на парашуті випадково приземлився у вольєрі з приматами. Він був лише за крок від того, щоб потрапити до левів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Nederlandse Omroep Stichting.

Дивіться також В Ірландії невідомий постійно залишає помідори на мосту: як на це реагують люди

Відомо, що інцидент стався у зоопарку Ouwehands Dierenpark. Парашутист мав приземлитися на центральному майданчику сусіднього футбольного клубу, але щось пішло не так, і чоловік натомість опинився у вольєрі з шимпанзе бонобо.



Шимпанзе бонобо / Фото Unsplash

Як це прокоментували у зоопарку

Директор звіринця Робін де Ланге переконаний, що парашутисту дуже пощастило.

Це був справжній шок. Ще 100 метрів – і він би приземлився у вольєрі зі слонами або левами,

– сказав Ланге.

Тепер зоопарк співпрацює з футбольним клубом по сусідству, щоб уникнути таких інцидентів у майбутньому.