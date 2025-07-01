Бабці в хороводі співають "Тралалело Тралала": новий тренд розриває тікток

Останнім часом у тіктоці особливо популярними стають відео з "італійським брейнротом" – абсурдним трендом, що підкорив серця тисяч глядачів.

У 2025 році тікток захопила серія трендів зі згенерованими штучним інтелектом тваринами з абсурдними, дивними іменами – як-от "Тралалело Тралала", "Бомбардіро Крокоділо" чи "Асасіно Капучино". Втім, тепер соцмережу підкорив новий тренд, про який розповідає 24 Канал: бабці, що водять хороводи та виспівують імена персонажів.

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Нові трендові відео, також згенеровані ШІ, зображають бабусь у народних костюмах, що водять хороводи, танцюють та співають імена найвідоміших персонажів мемів "італійського брейнроту" – "Тралалело Тралала", "Балеріна Капучіна" та "Шимпанзіні Бананіні".

Нові меми захоплюють тренди тіктоку: дивіться відео

На вірусних роликах з тіктоку згенеровані бабусі виконують популярні народні мелодії з різних країн, ось тільки замість слів звучать меми. Іноді окрім найбільш відомих персонажів "брейнроту" з'являються і більш нішові, як-от "Бр Бр Патапім" – суміш дерева та мавпи Кахау.

Бабусі у народному одязі "розривають" тренди соцмереж: дивіться відео

Новий тренд швидко набирає популярність: дивіться відео

Що таке "італійський брейнрот"?

Італійський брейнрот – це інтернет-мем, що виникнув на початку 2025 року. Здебільшого це абсурдні та іронічні картинки та відео, створені генеративним штучним інтелектом з псевдоіталійськими іменами.

Феномен дуже швидко поширився тіктоком та інстаграмом через поєднання гротескного вигляду, кумедного звучання імен персонажів та загалом безглуздого наративу.

Термін "брейнрот" з англійської дослівно перекладається як "гниття мозку" – і його використовують для опису контенту, що водночас викликає відторгнення і бажання дивитися далі.