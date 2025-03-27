Діти поскаржилися няні на монстра під ліжком: хто там був насправді

Американка, яка працювала нянею, доглядаючи за малечею, запобігла можливому злочину. Все почалося з того, що діти поскаржилися на "монстра" під ліжком.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Інцидент стався 26 березня, коли жінка з міста Грейт-Бенд звернулася до поліції. Вона розповіла, що виявила під ліжком дитини чоловіка, який заховався, після того, як малюк поскаржився на "монстра". Між нянею та невідомим чоловіком спалахнула суперечка. Штовхнувши жінку, зловмисник втік з місця події.

Наступного дня під час пошуків підозрюваного помічники шерифа помітили чоловіка. Він спробував утекти, але його затримали після короткої погоні. Зловмисником був 27-річний Мартін Віллалобос-молодший.



27-річний Мартін Віллалобос-молодший / Фото Barton County Sheriff's Office

Яка доля чекала на чоловіка

Правоохоронці заарештували зловмисника й помістили до в'язниці округу Бартон. Йому висунули обвинувачення, зокрема у:

викраденні за обтяжуючих обставин,

створенні загрози для дитини.

Суд встановив заставу в розмірі 500 тисяч доларів. Наразі діє судовий охоронний ордер, який забороняє йому наближатися до місця, де його знайшла няня.

Раніше у німецькому містечку Бад-Кройцнах поліція розслідувала підозріле вбивство. Але згодом з'ясувалося, що знайдені частини тіла були лише силіконовою лялькою.