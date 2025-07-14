Пара подолала 300 кілометрів, щоб побачити пам'ятку, яку створив ШІ

В Малайзії літня пара з Куала-Лумпуру подалася в подорож довжиною понад 300 кілометрів, сподіваючись побачити канатну дорогу з тіктоку. Вони з не підозрювали, що насправді канатної дороги не існує, а вони просто натрапили на фейк, створений за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Asianews.

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Що відомо про інцидент?

У ролику, знятому штучним інтелектом під виглядом новинної сюжету TV Rakyat, показували Kuak SkyRide – канатну дорогу між малазійськими штатами Пенгкалан-Хулу та Балінг.

У відео, створеному нейромережами, ведуча брала інтерв'ю, показували черги туристів, касу, імітацію підйому над горами та навіть зону годування оленів. Подружжя повірило, що цей ролик – це правда і вирушило до Пенгкалан-Хулу. Проте місцевий персонал готелю у Геріку пояснив, що ніякої канатної дороги немає і це "вигадане" відео від ШІ.

Який ролик згенерував ШІ: дивіться відео

Якою була реакція пари?

Побачивши, що канатної дороги немає, пара була шокована. Жінка навіть зізналася, що хотіла подати в суд на "журналіста" з відео. Тим часом місцева влада і поліція закликали перевіряти достовірність інформації і висловили стурбованість, що такі фейки можуть викликати паніку.

Цей випадок – наочний приклад того, як штучний інтелект може створювати дуже реалістичні фейкові новини. Скажімо, раніше штучний інтелект перетворив героїнь серіалу "Всі жінки – відьми" на мешканців України, створивши вірусне відео.