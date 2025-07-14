Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Asianews.

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Что известно об инциденте?

В ролике, снятом искусственным интеллектом под видом новостного сюжета TV Rakyat, показывали Kuak SkyRide – канатную дорогу между малазийскими штатами Пенгкалан-Хулу и Балинг.

В видео, созданном нейросетью, ведущая брала интервью, показывали очереди туристов, кассу, имитацию подъема над горами и даже зону кормления оленей. Супруги поверили, что этот ролик – это правда и отправились в Пенгкалан-Хулу. Однако местный персонал отеля в Герику объяснил, что никакой канатной дороги нет и это "вымышленное" видео от ИИ.

Какой ролик сгенерировал ИИ: смотрите видео

Какой была реакция пары?

Увидев, что канатной дороги нет, пара была шокирована. Женщина даже призналась, что хотела подать в суд на "журналиста" с видео. Тем временем местные власти и полиция призвали проверять достоверность информации и выразили обеспокоенность, что такие фейки могут вызвать панику.

Этот случай – наглядный пример того, как искусственный интеллект может создавать очень реалистичные фейковые новости. Скажем, ранее искусственный интеллект превратил героинь сериала "Все женщины – ведьмы" в жителей Украины, создав вирусное видео.