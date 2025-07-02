Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт @toxasukhyna.

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Благодаря ИИ мы увидели, как бы могли выглядеть Фиби, Пайпер, Прю и Пейдж в типичных украинских реалиях. В частности:

Фиби стала журналисткой с характером,

Пайпер превратилась в работницу столовой в школьном фартуке,

Пейдж – социальная работница в скромной одежде,

Прю – музейная работница, сдержанная и интеллигентная.

Видео стало вирусным, вызвав ностальгию и улыбку у фанатов сериала. Комментаторы шутят, что это – новый уровень адаптации классики.

Героинь сериала "Все женщины – ведьмы" изобразили украинками: смотрите видео

Справка. Сериал "Все женщины – ведьмы" – это культовый американский телесериал в жанре фэнтези, драмы и сверхъестественного триллера, который стал знаковым для конца 90-х и начала 2000-х. История рассказывает о трех сестрах – Прю, Пайпер и Фиби Холливелл, которые узнают, что являются ведьмами. Они наследуют магические силы и становятся так называемыми Зачарованными (The Charmed Ones) – самыми могущественными ведьмами, предназначение которых – бороться со злом и защищать невинных.

Ранее мы писали, что в соцсетях популярность набирает популярность новая пародия на мем "Я не из такой семьи, как другие", где Анжелина Джоли заменяет оригинальную героиню. Видео создано с помощью нейросети, использующей технологии deepfake и AI-анимации лица.