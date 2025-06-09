Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт @ivanna_humeniuk_.

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Видео создано с помощью нейросети, которая заменила оригинальную героиню – девочку-цыганку с громкой сцены – на голливудскую звезду. Искусственный интеллект мастерски "вживил" Джоли в уже хорошо знакомый фрагмент, где она с серьезным видом произносит известную фразу: "Я не из такой семьи, как другие". Благодаря реалистичному дублированию мимики и голоса, сценка выглядит как настоящая актерская работа.

ИИ показал Анжелину Джоли героиней популярного мема: смотрите видео

Мем быстро подхватили украинские пользователи соцсетей. Эта пародия не только вызывает смех, но и показывает, насколько быстро развивается ИИ-контент и как новые технологии меняют формат интернет-юмора. Пользователи в сети отмечают, что голливудская актриса вписалась, как родная.

Как это работает? Видео, в которых звезд "вставляют" в известные сцены или мемы, обычно создают с помощью нейросетей и технологий глубинного обучения, в частности deepfake и AI-анимации лица.

Ранее сеть очаровало видео, созданное ИИ. В нем персонажей "Гарри Поттера" показали работниками АТБ. Так, Гарри Поттер изображен охранником, а Рон Уизли – работником фруктово-овощного отдела.