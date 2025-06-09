Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт @ivanna_humeniuk_.

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Відео створене за допомогою нейромережі, яка замінила оригінальну героїню – дівчинку-циганку з гучної сцени – на голлівудську зірку. Штучний інтелект майстерно "вживив" Джолі в уже добре знайомий фрагмент, де вона з серйозним виглядом вимовляє відому фразу: "Я не з такої сім'ї, як другі". Завдяки реалістичному дублюванню міміки та голосу, сценка виглядає як справжня акторська робота.

ШІ показав Анжеліну Джолі героїнею популярного мему: дивіться відео

Мем швидко підхопили українські користувачі соцмереж. Ця пародія не лише викликає сміх, але й показує, наскільки швидко розвивається ШІ-контент і як нові технології змінюють формат інтернет-гумору. Користувачі у мережі зазначають, що голівудська акторка вписалася, як рідна.

Як це працює? Відео, в яких зірок "вставляють" у відомі сцени або меми, зазвичай створюють за допомогою нейромереж і технологій глибинного навчання, зокрема deepfake та AI-анімації обличчя.

Раніше мережу зачарувало відео, створене ШІ. У ньому персонажів "Гаррі Поттера" показали працівниками АТБ. Так, Гаррі Поттер зображений охоронцем, а Рон Візлі – працівником фруктово-овочевого відділу.