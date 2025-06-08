Правда, не сам, а с помощью своего брата. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Jamie Nyland.

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Во время отпуска в Португалии Джейми Ниланд позвонил своему брату. Тот не только услышал зов "сосисочного долга", но и сразу сел в машину, а затем и на самолет, чтобы привезти любимое лакомство будущей маме.

Преодолев путь в 1300 километров, он вручил Лорен одну заветную сосиску и четыре запасные упаковки, чтобы точно хватило до конца отпуска.

Я до сих пор не могу в это поверить. Какой добрый человек. Спасибо братан,

– написал Джейми в фейсбуке.



Беременная Лорен вместе с братом мужа / Фото с фейсбука Jamie Nyland

Реакция соцсетей

История быстро стала вирусной. Пользователи соцсетей были тронуты добротой и преданностью мужчины. Однако нашлись и те, кто решил пошутить:

"Это прекрасно, я не могу заставить своего парня даже в магазин через дорогу сходить",

"Вот это преданность",

"Я не знаю, как вам это сказать, но мне кажется, это его ребенок".

Впоследствии Джейми снова обратился к своим подписчикам – на этот раз с просьбой помочь выбрать имя для будущего ребенка, которого ожидают через восемь недель.

Ранее мы писали о другом курьезном случае, когда женщина в Китае упала с беговой дорожки на каблуках, получила травмы и подала на спортзал в суд.