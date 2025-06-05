Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @neuro_art_lab.
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На изображениях Гарри Поттер в форме охранника с магической палочкой напоминает, что в магазине порядок – превыше всего. Его бейджик скромно подписан: "Гарри", а на форме – логотип известной торговой сети.
Тем временем Рон Уизли в роли работника фруктово-овощного отдела старательно перебирает яблоки, проверяя каждый плод, будто готовит зелье на урок с профессором Снейпом.
ИИ показал персонажей "Гарри Поттера" работниками АТБ: смотрите видео
Реакция сети
Пользователи соцсетей не сдерживают эмоций. Они оставили десятки одобрительных комментариев под видео:
- "Гарри Поттер и тайна скидок АТБ";
- "Проиграли магическую войну и теперь должны скрываться в мире магов";
- "Белла и здесь устраивает пожар";
- "Дамблдора нужно было сделать управляющим магазина".
Ранее мы уже имели возможность увидеть любимых персонажей на улицах Львова. Так, на одном из кадров Гарри Поттер держит чашку с трезубцем, а Рон Уизли весело поедает мороженое возле Доминиканского собора.