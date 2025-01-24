Ревнива пара розлучилася через кота: що зробив пухнастик

У США дівчина почала ревнувати свого хлопця до кота. Все дійшло до того, що пара вирішила розійтися.

Про це розповів сам 28-річний чоловік на одному з форумів у Reddit, передає 24 Канал.

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Чоловік розповів, що кіт Джаспер з'явився у нього задовго до зустрічі з коханою. Раніше у неї не було алергії на тварин і вона нормально ставилася до пухнастика. Аж раптом у якийсь момент вона почала видавати негативні коментарі, висміюючи глибокий емоційний зв'язок свого партнера з котом.

Незабаром чоловік зрозумів, що Емілі просто його ревнує.

Вона закочувала очі, коли я розмовляв з Джаспером, дратувалася, коли він сідав між нами на диван, і терпіти не могла, коли кіт спав із нами в одному ліжку,

– розповів автор.

Емілі звинувачувала бойфренда, що той ставиться до чотирилапого як до людини й ображалася, якщо коханий вітався з вихованцем раніше, ніж з нею.



Пара часто сварилася і розійшлася через кота / Фото Unsplash

Пара зрештою розійшлася

Одного разу жінка не витримала і поставила ультиматум: або вона, або кіт. Чоловік довго не думав й попрощався з партнеркою. Він наголосив, що обрав Джаспера, бо той не може його обмежувати й ставити умови.