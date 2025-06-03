Активісти викрали воскову фігуру Макрона і оголосили низку вимог: до чого тут Росія

У Парижі активісти влаштували акцію з викраденням воскової фігури Емманюеля Макрона. У такий спосіб вони хотіли достукатися до французького лідера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

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Що сталося у Парижі

Як розповіли правоохоронці, дві жінки та чоловік під виглядом туристів увійшли до музею воскових фігур Гревен. Вони були одягнені як працівники музею і через аварійний вихід винесли воскову статую Макрона вартістю 40 тисяч євро.

Після цього активісти поставили "Макрона" перед російським посольством і оголосили свої вимоги. Головна з ним – припинити імпорт газу та добрив з Росії.

На наш погляд, Франція веде подвійну гру. Емманюель Макрон уособлює цю подвійну риторику: він підтримує Україну, але заохочує французькі компанії продовжувати торгівлю з Росією,

– вважає очільник Greenpeace France Жан-Франсуа Жюльяр.

Активіст переконаний, що акцію зі статуєю Макрона обрали, оскільки саме французький президент "повинен бути першим" серед європейських лідерів, хто припинить будь-яку торгівлю з Росією.



Активісти викрали воскового "Макрона" / Фото AFP

Трохи контексту

Франція є одним з найбільших імпортерів російського СПГ в Європі. У 2024 році імпорт СПГ з Росії до Франції зріс на 81%, що принесло Росії приблизно 2,68 мільярда євро доходу. Цей газ надходить через 5 терміналів СПГ, зокрема в Дюнкерку, і частково реекспортується до інших країн ЄС, таких як Німеччина.

У травні 2025 року Європейський парламент схвалив нові мита на імпорт російських добрив, які набудуть чинності з 1 липня 2025 року. Ці мита спрямовані на зменшення фінансування агресії Росії проти України, але викликають занепокоєння серед фермерів щодо можливого зростання цін на добрива