У "Південному парку" Трампа показали у ліжку із Сатаною і висміяли його геніталії

Увечері 23 липня стартував 27-й сезон мультсеріалу "Південний парк". У першій серії автори взялися за Дональда Трампа – президент США з’являється оголеним, свариться з прем’єром Канади та намагається звабити Сатану.

Серед охоплених тем – цензура, вплив на медіа, скасування шоу The Late Show with Stephen Colbert та міжнародні конфлікти. Назва серії – "Проповідь на горі", повідомляє 24 Канал з посиланням на Variety.

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Про що згадують у прем'єрній серії?

На відміну від інших героїв, Трампа зобразили у вигляді поєднання реального фото обличчя з намальованим тілом. Упродовж епізоду неодноразово робляться натяки на мініатюрність його статевих органів.

У центрі сюжету – хаотична поведінка Трампа. У серії Ісус Христос повертається до Саут-Парку, його вперше за довгий час знову показали як персонажа. Ісуса запрошують до початкової школи і частині мешканців це не подобається.

Через це Трамп подає до суду на все місто, а Ісус у відповідь закликає домовитися. "Ви бачили, що сталося з CBS? Так, ну, вгадайте, кому належить CBS? Paramount. Ви справді хочете закінчити, як Кольбер?", – каже він.



Ісус у початковій школі Саут-Парку / Скриншот

Так творці "Південного парку" нагадали про те, що телеканал закриває свій популярний проєкт The Late Show with Stephen Colbert. Це пояснюють браком фінансування, але багато хто у США сумнівається у правдивості цієї версії. Адже ведучий шоу Стівен Кольбер часто критикував Трампа. Люди припускають, що саме це може бути справжньої причиною.

Далі події сюжету переносяться в Овальний кабінет Білого дому. Там американський президент конфліктує з канадським прем'єром. На запитання щодо нових мит, Трамп відповідає: "Ви ж не хочете, щоб я вас бомбив, як Ірак". "Я думав, ти щойно бомбив Іран", – відповідає очільник уряду Канади. "Іран, Ірак, яка, в біса, різниця? Розслабся, чувак", – зневажливо відповідає Трамп.



У прем'єрній серії є кадри з Овального кабінету / Скриншот

Після цього глядачам показали, як Трамп роздягається у власній спальні, намагаючись звабити самого Сатану. У мультфільмі політик каже йому: "Давай, я весь день важко працював".

Ти не працював! Ти просто цілий день робив дурні меми,

– відповідає Сатана, який точно не у захваті від пропозицій американського лідера.

Окрему хвилю обговорень викликав deepfake-ролик, випущений наприкінці серії. У ньому реалістичний цифровий Трамп іде пустелею та поступово роздягається. Завершується відео словами: "Його пеніс крихітний, але любов до нас – велика". Після цього на екрані з'являється іронічний підпис: "Ніхто не залишиться без його допомоги. Він дістане кожного".

Тизер до нової серії "Південного Парку" з Трампом: дивіться відео

Як відреагували у Трампа?

У Білому домі обурені. Речник Тейлор Роджерс заявив, що серіал "не є актуальним вже понад 20 років і тримається на волосині завдяки нецікавим ідеям у відчайдушній спробі привернути увагу". Він стверджує, що Трамп за 6 місяців на посаді нібито виконав більше обіцянок, ніж будь-який інший президент в історії США.

І жоден четвертосортний серіал не зможе зірвати успішну діяльність,

– ствердує Роджерс.

Також речний Білого Дому поскаржився, що "лицемірство лівих не має меж", адже вони "роками критикували "Південний парк" за образливий зміст, а тепер раптом почали вихваляти серіал".

Під час фестивалю Comic-Con у Сан-Дієго співтворця серіалу Трея Паркера попросила прокоментувати реакцію Білого дому. "Нам дуже шкода", – відповів він із, як пишуть ЗМІ, удавано серйозним виразом обличчя.

Про що "Південний парк"?

Це сатиричний мультсеріал про чотирьох хлопчиків Стена, Кайла, Картмана й Кенні, які живуть у вигаданому американському містечку Саут-Парк. Події часто виходять за межі реальності та перетворюються на абсурдні або гротескні ситуації.

Серіал відомий своєю гострою критикою американської політики й культури, расизму, релігії, медіа, інтернет-істерій, війни, зірок шоубізу. Серіал дуже швидко реагує на події, нові серії часто створюються за кілька днів після гучних новин.