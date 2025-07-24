Шторм у Британії відкрив скарби: на пляжах масово знаходять скам'янілості

Після шторму пляжі південного узбережжя Великої Британії несподівано перетворилися на місце справжнього "полювання" за древніми скам'янілостями. Тепер там регулярно знаходять чорні зуби доісторичних акул, вік яких може сягати кількох мільйонів років.

Про це розповідає авторка популярного TikTok-каналу The Visual Hikers, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про унікальні знахідки?

Такі унікальні знахідки трапляються на пляжах Західного Сассекса, неподалік від Чичестера. Після сильного вітру і хвиль на берег викидається морське сміття, водорості – і серед них часом можна помітити чорні зуби, що залишилися від акул тріасового або пізніших періодів.

Найкращий час для пошуків – одразу після шторму. Коли вже розпізнаєш характерну форму зуба, стає майже як гра,

– ділиться досвідом авторка відео.

Також ентузіасти згадують пляжі Сомерсету, зокрема:

Кілв,

Доніфорд,

Лілсток.

Всі ці місця – як справжній рай для пошуку скам'янілостей. Адже ці території входять до заповідної зони Ексмур і мають багате геологічне минуле.

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У соцмережах новина викликала хвилю захоплення. Деякі користувачі діляться власними історіями знахідок, інші – планують поїздки у "місця сили".

Цікаво! За інформацією видання Mirror, характерне чорне забарвлення таких зубів з'являється внаслідок фосилізації – процесу, коли органічні тканини заміщуються мінералами. Зуби темнішають через вплив заліза, марганцю та інших елементів, що можуть осідати впродовж тисячоліть. Для порівняння: зуби сучасних акул мають білий або кремовий відтінок.

Таким чином, простий пляжний відпочинок у Британії може несподівано перетворитися на справжню археологічну пригоду. Усе, що потрібно – трохи терпіння, гостре око й шторм, який щойно відступив.

Раніше ми писали про те, що археологи в китайській провінції Цзянсі знайшли сталеві голки у древній імператорській гробниці Лю Хе, які могли використовуватися для акупунктури.